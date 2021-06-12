地牛翻身 台東地震民眾超有感 06:322021/06/12 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東發生4級地震，不少睡夢中民眾驚醒。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！台東縣12日早上5點58分發生規模5.3的地震，最大震度4級，所幸並未傳出災情。根據中央氣象局資料顯示，這波地震位於台東縣政府南部偏西海域，最大震度台東4級、屏東縣三地門3級。民眾表示，突然感受到大力左右搖晃，睡夢中被地震驚醒，紛紛互相上網報平安，也有賣場物品掉落，所幸未傳出災情。 屏市鬧區眼科診所大火 四樓瞬間成火海 台東新增1確診 連7天嘉玲破功 #地牛翻身 #民眾 #災情 #地震 #所幸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘆死亡案例被公務式看待 龍應台痛斥：掌權的強硬傲慢 18:542021/06/11 生活 宅經濟 地方農會支持小農 推出普利共好網路商城 10:512021/06/11 生活 花蓮火車站到站快篩非強制 部分民眾「視而不見」 12:162021/06/11 生活 疫情下的冷血政治 04:102021/06/11 時論廣場 有山有海有夜景 沿著公路環島去 全台最美公路TOP 8 09:132021/06/11 生活 張基龍交往喜歡給驚喜 惠利為愛勇敢當「前進女」 17:332021/06/11 娛樂 54歲高考最牛釘子戶 考25次再失手 聲言不投降 12:022021/06/11 兩岸 15日開打AZ疫苗 黃偉哲：首波年長者優先 17:372021/06/11 生活 河中浮屍自己消失 警困惑調監視器傻眼：被鱷魚拖走 17:092021/06/11 搜奇 不受疫情影響 台東夏雪芒果外銷上看10公噸 17:312021/06/11 生活 美國疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種 17:452021/06/11 國際 生活熱門新聞 才PO文「確診者足跡跟我買菜路線差不多」 宜大女教授今睡夢中猝死 - 生活 史上首見「不想讓你返鄉」 國道今晚9點嚴控匝道 - 生活 桃園19個案 1人是京元電子人力仲介副總 確診足跡遍及多家超市 - 生活 高雄確診婦口罩廠打工 成品危險？衛生局回應 - 生活 畫面曝光！國道晚間8點這幕 交通部疾呼：拜託不要外出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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