地牛翻身！台東縣12日早上5點58分發生規模5.3的地震，最大震度4級，所幸並未傳出災情。根據中央氣象局資料顯示，這波地震位於台東縣政府南部偏西海域，最大震度台東4級、屏東縣三地門3級。民眾表示，突然感受到大力左右搖晃，睡夢中被地震驚醒，紛紛互相上網報平安，也有賣場物品掉落，所幸未傳出災情。