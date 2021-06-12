東吳大學昨（11日）證實，位在北投的泉思學舍，一名住宿生確診，學校於晚上10點針對宿舍各樓層公共空間與房間消毒，確診學生也被送往醫院接受治療，和北市衛生局取得聯繫後，將於今（12日）早上安排學生全面普篩。

東吳大學11日晚間在官網宣布有一名學生確診，其位於北投泉思學舍的宿舍緊急清消，12日校方與台北市府討論後，安排男生宿舍內的60名學生與12名教職員到萬華剝皮寮篩檢站進行快篩，有學生並配戴全罩式面罩，如臨大敵。（張鎧乙攝）

東吳大學昨在官網上公布，泉思學舍一名住宿生在6月11日下午6點左右告知宿舍輔導員，原本快篩結果為陰性，後PCR轉陽。輔導員立即按照宿舍確診個案的SOP流程，啟動緊急措施。

東吳大學11日晚間在官網宣布有一名學生確診，其位於北投泉思學舍的宿舍緊急清消，12日校方與台北市府討論後，安排男生宿舍內的60名學生與12名教職員，搭乘防疫專車到萬華剝皮寮篩檢站進行快篩。（張鎧乙攝）

東吳大學11日晚間在官網宣布有一名學生確診，其位於北投泉思學舍的宿舍緊急清消，12日校方與台北市府討論後，安排男生宿舍內的60名學生與12名教職員，搭乘防疫專車到萬華剝皮寮篩檢站進行快篩。（張鎧乙攝）

東吳大學表示，學校健諮中心協助確診學生與疾管科聯絡，並已安排救護車送學生至醫院收治；另在救護車前來時，以廣播告知泉思學舍學生有確診案例發生，請學生勿恐慌並不要進出房間；接著再要求學生在房間內戴口罩、等候學校的消毒通知。

東吳大學北投泉思學舍一名住宿生確診，圖為宿舍外觀。（翻攝東吳大學官網）

東吳大學指出，11日晚間10點已進行泉思學舍各樓層公共空間與房間的消毒。並與台北市衛生局取得聯繫，將於12日早上安排學生全面普篩。全面普篩前，學校也會提供所有學生的餐食。

東吳大學說，確診學生的室友剛好返鄉，因此自防疫進入三級警戒後，都維持一人一室的居住，也因為套房並未使用公共衛浴，在此期間也沒有出入學校校園中。