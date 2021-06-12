洛杉磯快艇在季後賽次輪連敗兩場之後，前鋒伊巴卡(Serge Ibaka)不幸在此時報銷，快艇12日宣布伊巴卡必須接受背部手術，季後賽無法再上場了。其實伊巴卡本季因為腿傷缺陣例行賽兩個月（從3月中到5月中），出賽41場平均11.1分、6.7籃板、1.1阻攻。回歸後伊巴卡只打了4場比賽（兩場季後賽）就再度報銷，沒能在關鍵時刻貢獻球隊。

快艇首輪與獨行俠陷入苦戰，伊巴卡G1上場13分鐘得8分，第2戰只打5分鐘，兩場快艇都輸，接下來伊巴卡沒有再出賽。伊巴卡是快艇季外的重要補強，主將里歐納德(Kawhi Leonard)親自出面招募他，兩人是2019年暴龍隊冠軍成員。里歐納德一句「你來不來」就讓伊巴卡做出加盟決定，簽下兩年1900萬美元。

伊巴卡下個球季還有970萬美元年薪，而且是球員選項，他可以藉著選項繼續留在球隊，快艇如果要賣掉他必須支付15%交易補償金。

快艇禁區的替代人選是中鋒祖巴茲(Ivica Zubac)，在伊巴卡養傷的時候他已經逐漸取代伊巴卡的位置，有場均9.0分、7.2籃板、65.6%投籃命中率。快艇還有一位悲情中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)，他本季傷癒回歸僅有8.9分、6.4籃板，季中被火箭釋出，快艇將他撿來，起碼他現在還能上場。次輪對戰爵士，他前兩戰累積15分鐘攻下12分。