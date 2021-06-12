石崇良稱萬華是防疫破口 黃珊珊怒嗆：別忘了誰開放3＋11

國民黨立委羅明才昨(11日)在立法院質詢時，追問衛福部這波疫情「究竟破口是出在哪裡？」衛福部次長石崇良回應「主要在萬華散播開來」，引發議論。住在北市萬華區的節目主持人劉寶傑昨在節目中氣炸，激動到粗口飆罵「王X蛋」，更質疑「是萬華人欠你民進黨嗎？」。北市副市長黃珊珊也要求石崇良向萬華人道歉。

羅明才11日質詢問，「沒有破口、沒有一開始的病源發生，就不會造成今天的後果，究竟破口是在哪裡？」「為何今年有破口?花了8千400億，做出這樣的結果，你滿意嗎？你查出了沒?究竟破口出在哪裡?」石崇良回應，「我想破口大家都已經很清楚」；羅接著追問「誰清楚?你告訴我」，石回應，「現在最主要這一波疫情，主要在萬華這個地區散播開來」。

羅明才繼續問「你說萬華，那萬華的前一手是哪裡?」石崇良說，「就是萬華這個地方，這一波的疫情主要就是萬華這個地方」；羅再問，「那在這個地方是誰帶進來的?萬華在去年也沒有疫情啊，半年前也沒有疫情啊，它第一個時間點是由什麼地方破口帶進來的，在這裡你還要保護誰嗎?」

石崇良回答說，「再往前，當然到目前為止還沒有辦法很清楚的掌握啦，不過這一波疫情很清楚的，就是在萬華。」羅明才最後也說，「這就是有失職的地方嘛」。

針對石崇良的「萬華破口說」，劉寶傑11日在其主持的政論節目中爆氣地說，「在這一波疫情裡面，萬華是受害最深，可以說是最大的受害者，現在你要幫陳時中丟鍋，丟鍋丟到萬華」、「可憐的萬華人我們只有一個立法委員，現在呷賽 （吃屎）啦！」「我已經夠卑屈、夠倒楣，我因為你們政府亂搞已經受到很大傷害，這個王x蛋居然講破口在萬華」。

劉寶傑接著激動痛罵，「今天民進黨全黨甩鍋，民進黨你完全不想負責任，民進黨你今天把所有的責任都丟給萬華，萬華人欠你什麼，萬華人欠你民進黨嗎？」

另外，台北市副市長黃珊珊11日也在臉書批評，「竟然有這樣對待自己人民的政府，請石崇良次長向萬華人道歉」，今天中央的官員竟然說防疫的破口就是萬華，但是萬華的病毒是哪一個破口來的？

黃珊珊指出，「他們以為大家都忘記華航機師還有諾富特旅館了嗎？忘記了是哪一個人開放機師居家檢疫規範變成3+11了嗎?萬華的病毒不是台灣本土病毒株，而是英國變種株，萬華是破口嗎?萬華，是這場疫災的最大受災戶，我們只能每天一起努力防疫，除了面對一般人的歧視眼光，要面對病毒，竟然還要面對比病毒更毒的口水與人心，而這一切竟然來自中央政府的防疫主管官員。請石崇良向萬華人道歉！請開放3+11的人向雙北市民道歉」。