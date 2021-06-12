美國駐菲律賓大使館11日發布新聞稿，宣布華府援助馬尼拉的2,282,850劑輝瑞疫苗，已於當地時間10日晚上抵達。這是自疫情爆發以來，菲律賓收到數量最大的一批疫苗。另據美國有線電視新聞網(CNN)報導，除了輝瑞疫苗外，菲律賓採購的100萬劑科興疫苗同日也送抵該國。預計這些疫苗將分送馬尼拉都會區、八打雁省等地使用。

在美國駐菲大使館臨時代辦約翰勞(John Law)、菲律賓衛生部長杜克(Francisco Duque III)等人的見證下，輝瑞疫苗順利送抵馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）。於228萬劑疫苗其中186萬劑將送往馬尼拉都會區，210,600劑送往宿霧市（Cebu），210,600劑送往納卯市（Davao）。

CNN指出，除前述地方外，八打雁省、甲美地省（Cavite）、拉古納省（Laguna）、黎薩省（Rizal）、布拉坎（Bulacan）與班巴加省（Pampanga），都能分享到這批疫苗。屆時，將優先為基本工人與第4類群體優先接種。由於前述地方確診例激增，已為馬尼拉列為優先接種地區。

美方聲明稿指出，自5月10日首批193,050劑疫苗抵達後，10晚間送抵馬尼拉的為第二批輝瑞疫苗。迄今為止，菲律賓透過全球取得機制（COVAX）已取得逾500萬劑疫苗。COVAX旨在使貧窮國家也能公平取得疫苗的全球性倡議組織，華府為COVAX的最大贊助者(2021年2月宣布捐贈40億美元)，目前菲國4分之1的疫苗來自於COVAX。

聲明稿還提到，10日送抵的疫苗為菲國透過COVAX採購的第5批疫苗。菲律賓為東南亞首批透過COVAX取得新冠疫苗的國家之一。COVAX總共會提供4,400萬劑疫苗給菲國，將有5分之1的菲國民眾受惠接種。

除輝瑞與科興疫苗外，俄國10萬劑的衛星疫苗於11日送抵菲國。菲國官員表示，先前一度延遲的疫苗交付，到了6月中將更為穩定。預計疫苗供應在14日啟能正常化，來自不同的疫苗藥廠的不同疫苗，將陸續抵達。

菲國預計6月將能收到逾1,100萬劑疫苗，7月份再取得1,100萬計，8月份取得1,700萬劑。這些疫苗將發送至全國1,500處疫情較嚴峻的熱點。迄今，菲國已收到900萬劑疫苗，並注射600萬劑，約160萬人得已接種疫苗。