好心肝診所違規施打疫苗風波，引發軒然大波，名單包括政界、商界、媒體大老、藝人等全都皆榜上有名，像是PChome董事長詹宏、郭子乾及侯昌明夫妻，昨（11日）紛紛發聲明致歉，對此，主播宋燕旻有感而發表示：「所有事件一再證明『人命是有貴賤的』」。

宋燕旻表示看完打過好心肝的名流聲明，當下結論就是有公關團隊操刀的，高下立刻見分曉，但錯了就是錯了，呼籲打過的名人，除了天天去第一線大型醫院當義工，至少捐個百萬買呼吸器或設備給醫護，而不是拿自己是志工這種愚蠢至極的話當擋箭牌，光聽了就讓人反感，畢竟多少第一線醫護眷屬，甚至是醫護本身至今都還沒施打到疫苗。

流傳施打名單中有金馬影后陳淑芳的名字，宋燕旻致電詢問經紀人，得知陳淑芳目前還沒施打疫苗，由於最近都在家沒出門很安全，強調若能施打也希望先把名額讓給更有「急迫性」的人，讓她表示聽完回覆覺得很感人，希望經紀人轉告「謝謝她的善良」，強調陳淑芳得金馬獎後，聽到許多溫馨故事，不禁讚嘆：「人品力拚高下，陳淑芳女士是一個非常溫暖的人」。

宋燕旻表示就人性而言，如果被通知現階段有疫苗可以打，也會想把名額讓給父親，畢竟人都是自私的，至於媒體人爭取出外採訪記者先打疫苗，她強調就個人立場而言覺得沒有迫切性，即便八月再打高端也欣然接受，畢竟比自己危險的行業還多的是。

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