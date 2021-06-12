林書豪宣布要重回大陸CBA打球，加盟他先前效力的北京首鋼。他12日在IG寫道：「對於過去沒有遺憾，對於未來充滿期待。我打籃球的日子還很長呢，看看接下來會走向何方。北京鴨隊，我對新球季無比興奮！感謝各位陪伴我走過這段旅程。#NeverDone(永不放棄)」

上個月林書豪就提過要在夏天返回大陸錄製電視節目，他在北京打了1年，對那裏的印象改善很多，他在首鋼隊留下場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻。球季結束後林書豪轉往NBA的G聯盟，在聖克魯斯勇士試圖證明自己，他有場均19.8分、3.2籃板、6.4助攻，投籃命中率50%、三分球命中率42.6%、罰球命中率88%。

林書豪在G聯盟還被其他因素干擾，像是今年2月爆出他在場上遭遇種族歧視，被蔑稱為「新冠病毒」，G聯盟為此展開官方調查。

林書豪當時表示：「這一代的亞裔孩子開始改變，我們已經厭倦外界說我們沒被歧視了，我們厭倦了被告誡保持低調不要惹事。」「打了9年NBA也無法讓我避免被嘲笑是新冠病毒。身為一個教徒，我仍然會為了正義與同伴挺身而戰。」

種族歧視是美國無解的問題，返回北京首鋼暫時不用擔心這種鳥事，林書豪說他加盟北京首鋼之初，確實找回當年一些「林來瘋」的感覺。「球迷非常熱情，有幾次擠得我甚至無法進入飯店的電梯。」