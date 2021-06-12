聯合國安理會11 日改選非常任理事國席位，由巴西等5國拿下。巴西是第11次當選，任期將從2022年1月1日開始，為期2年。

聯合國大會11日選出巴西、阿爾巴尼亞、阿拉伯聯合大公國、加彭和迦納為新的非常任理事國，這5個國家將接替愛沙尼亞、聖文森及格瑞那丁、尼日、突尼西亞、越南。

聯合國安全理事會由15個成員組成，只有5個常任理事國即美國、法國、英國、中國和俄羅斯擁有否決權；其餘10個成員為非常任理事國，非常任理事國任期2年。

多年來，巴西政府一直試圖獲得聯合國安理會的永久席位。巴西與日本、德國和印度組成4國集團（G4），主張在安理會進行改革。

巴西外交部表示，今天的選舉「反映了各國承認巴西對國際和平與安全的歷史性貢獻」。

巴西今天獲得190個參與投票國家的181票。巴西上一次當選是在2009年，當時獲得183張選票中的182票。

巴西外交部聲明指出，巴西將「加強聯合國維和使命，捍衛支援安全與發展相互依存的任務」。（編輯：周永捷）1100612