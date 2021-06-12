端午連假來了，昨晚高速公路塞爆，引起網友討論，不少人嚇歪直呼，不是說不要移動嗎？簡直是防疫大破口，是想把新鮮病毒往南送？對此，熱血教師黃益中昨也發文分享，拜託大家別忘了！今年2月初馬國學生返鄉奔喪，沒在飯店中隔離就回去，最後造成2千多人染疫、29人死亡的恐怖群聚「巴塞感染群」。

熱血教師黃益中昨在臉書發文分享，一個端午連假、交通兩樣情。台鐵、高鐵的旅客來到史上最少的狀態，結果高速公路國道卻開始塞車、回堵。現在只能祈禱照片中的回堵是因為昨晚9點開始實施的匝道管制，而不是大量返鄉人潮了。

黃益中指出，今年2月初馬來西亞一名學生返鄉奔喪，但他返鄉後並沒有在飯店中隔離，而是回到長屋內隔離，而長屋內喪禮上共有58位居民。後來居民陸續出現症狀，醫護也有46人確診，疫情迅速蔓延，最後造成當地2,363人染疫，至少29死，官方將這起群聚稱為「巴塞感染群（Cluster Pasai）」。「拜託大家別忘了！」

黃益中表示，根據交通部資訊，端午疏運期間（6/11~6/15）雙鐵及國道客運每個車廂乘載率均控制在兩成以下，截至6/10高鐵總訂車票數約3.5萬張，乘載率為5.02%、台鐵訂票數為2.5萬張，乘載率為3.42%、國道客運訂票數約4千張，乘載率為3.76%。

昨晚國道塞爆的狀況，讓不少民眾看傻也嚇歪直呼，不是呼籲大家不要在端午連假期間移動嗎？「高速公路的用路人真的貢麥聽（台語：講不聽），真的快昏倒」、「很擔心下波高峰會來」、「防疫大破口，傻眼」、「把新鮮病毒往中南部送？」