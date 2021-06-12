本土新冠肺炎疫情持續蔓延，南投縣衛生局12日在竹山地區還有1場次篩檢。衛生局提醒有南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎臨床症狀者；如發燒、上呼吸道、腸胃道等症狀，可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，前往接受篩檢。

衛生局指出，昨天在竹山地區新冠肺炎社區篩檢站，沙東宮共篩檢74人，全數陰性。草屯鎮社區快篩採檢專案，於虎山親水公園快篩共篩檢173人，全數陰性。

衛生局表示，快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具且盡速就醫；防疫期間，沒事不要亂跑，全民一起防疫、發揮公德心，全民一起享健康。

衛生局強調，南投縣2日起啟動「東方紅時尚會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」，獲通報4人接受採檢，篩檢結果全為陰性；因考量KTV、養生館等消費者及從業人員仍有篩檢需求，將專案延長至6月16日，預約諮詢專線（049）2222612。

南投縣有6家指定採檢醫院，包括衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院等。