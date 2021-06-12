日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本月4日抵台後，食藥署於11日完成封緘作業，隨即配送其中50多萬劑給各地方政府，原預計最快12日可開放接種，疫情指揮中心決定，仍以15日開打為原則。根據疾管署網站，各縣市政府已指定醫院、衛生所等單位執行接種作業；截至12日上午8點，6都中僅台北市未上傳資料。

這124萬劑疫苗是台灣施打新冠疫苗以來，數量最多的一次，在指揮中心略調接種順位後，估計15日起有267.5萬人，可依居住地同步開打。副指揮官陳宗彥指出，這批疫苗就算全部打完，也無法滿足需求，呼籲地方政府在配發上必須審慎處理。

疫苗公費接種對象，15日起開放1至6類施打，分別為醫事人員50.6萬人、防疫人員13.9萬人、高風險接觸人員6.1萬人、因特殊情況必須出國者2000人、機構社福人員與洗腎患者46.7萬人，以及75歲以上長者150萬人，共267.5萬人。

上述6類對象，必須依照健保卡的居住地，就近施打，避免移動。由於各縣市作業方式不同，有的縣市採預約制、有的由鄰里長通知，建議民眾事先查詢，辦理疫苗接種。

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