法網男單本屆出現最大驚奇，喬柯維奇(Novak Djokovic)奮勇在準決賽擊敗納達爾(Rafael Nadal)，喬柯維奇自稱這是「我在巴黎打過最偉大的比賽」。即使喬柯維奇是傳奇人物，要在法網打敗納達爾也幾乎是不可能的，歷來只有兩個人在法網擊敗過納達爾，除了2015年的喬柯維奇，就只有2009年的索德林(Robin Soderling)。

首盤納達爾氣勢如虹取得5-0領先，只用了半個小時。接下來喬柯維奇頑強抵抗，不料又打了半小時納達爾才以6-3贏下首盤。第2盤中途喬柯維奇決心背水一戰，他把攻擊角度開到最大，成功扳回第2盤。

第3盤喬柯維奇更進一步，攻擊的時候全往兩邊角落打，法網官推形容為「電玩遊戲才有的鏡頭」，即使納達爾再厲害也疲於奔命。第3盤也被認為是該場比賽的重中之重，喬柯維奇救回一個盤末點，鏖戰97分鐘驚險拿下。

前一場喬柯維奇與貝雷提尼(​Matteo Berrettini)打到晚間11點，官方下令清場，被迫離開的觀眾噓聲與罵聲不斷。此戰法網特別通融觀眾留下，讓喬柯維奇精神倍長，他感覺今晚可以拿下納達爾，並且真的做到了。比數為3-6、6-3​、7-6、6-2。

喬柯維奇對《紐約時報》說：「我很榮幸能與納達爾進行這場偉大的比賽，這裡擁有最棒的一切氛圍和活力。」喬柯維奇是史上唯一在法網輸掉首盤還能擊敗納達爾的選手。

納達爾心理素質強大也輸得起，他說：「這是我每年最重要的比賽，但是生命依舊美好，這與平常輸掉一場比賽沒有太大差別。」