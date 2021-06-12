看來湖人高層對於庫茲馬的耐心終於達到極限！根據美國籃球記者馬賽12日爆料，湖人對於庫茲馬的不穩定性感到失望，尤其是他在今年季後賽首輪的離譜表現，打算利用今年夏天休兵期趕緊把他交易出去，期望可以換來詹姆斯與安東尼戴維斯的真正幫手。

「湖人已經對於庫茲馬的不穩定性感到沮喪，在今年休兵期打算把他交易，」馬賽引用一名NBA經紀人說法，「但湖人總管佩林卡不會以低價拋售，假如交易他同時夾帶其他球員，可以找來搭配詹姆斯與安東尼戴維斯的更有天賦球員，湖人就會這樣做。」

其實湖人這樣做等於認賠殺出，畢竟當年他們把朗佐鮑爾、英格拉姆與哈特等人送到鵜鶘換回安東尼戴維斯，唯獨留下庫茲馬，更在去年12月31日跟他完成3年4000萬美元續約，就是看在庫茲馬的未來性，如今看來卻變成誤會一場。

因為庫茲馬本季例行賽雖拿場均12.9分、6.1籃板，卻在季後賽首輪6場比賽，平均只拿6.2分、3.8籃板，投籃命中率2成92，三分命中率更低到1成74，甚至來到關鍵的G6，他只有2分、4籃板，湖人當然失去對他所有耐心，把他交易出去只是早晚問題。