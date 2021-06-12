氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，週末各地天氣晴朗、白天炎熱；大氣不穩定度略提高，午後「強對流」近山區發展，平地受影響範圍擴大，有「劇烈天氣」發生的機率，要持續注意氣象局發布的特報。

吳德榮提及，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，海南島東南方的「熱帶低壓」今將發展為第4號颱風「小熊」；大致往西北西通過海南島、再朝廣西、越北一帶進入陸地。對台無影響，但將導致南海轉為盛行西南風，且於14日起抵達台灣附近，並持續一整週。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，14日起至18日台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至背風面的北部及東半部；風弱時，主要降雨則侷限在中南部。迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率，而背風面則有日夜變化、比較偏在午後。至於在不穩定環境下所激發的「中小尺度對流系統」，則已非模式所能模擬，屆時需特別注意氣象局的即時訊息及特報。