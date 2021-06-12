大S上周才宣布跟結婚10年的汪小菲正考慮辦離婚，汪小菲得知後相當錯愕。而大S今(12日)凌晨終於在IG發言，先是說：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，指自己微博被鎖、IG停更，6小時後她逆轉澄清是自己手殘不會用社群網站，而經紀人稍早代大S回應：「關於婚姻的部分屬藝人的私事，將不再做任何回應，在疫情延燒下，讓大家都有疫苗打才是最重要的！」

大S當年和汪小菲相識交往49天後就閃電結婚，2014年生下女兒、2016年又生下兒子，集滿好字，而汪小菲近年來為了工作常常兩岸往返，5日凌晨他見有人得新冠肺炎還飛到廈門的新聞忍不住嗆聲，直說：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去」，又批評他近年回到大陸，發現內需一切繁榮，「而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距」。

大S直指被屠殺後，6小時再度發文。（圖／翻攝自 IG）

而媒體當時詢問大S，她表示已經著手辦離婚，對汪小菲言論不做回應，而汪小菲得知後態度軟化，表示：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，之後又發勉勵高考學生的文章，寫下：「不要再佔著公共資源了……高考還有一天，希望大家都考出好成績。我們也努力工作多開店​​​​」，但後來刪文。

大S先前稱微博被鎖、IG停更。（圖／翻攝自 IG）

這一周來始終沉默的大S，今凌晨在IG限時動態突然出聲，先說：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」又指：「這算是集體屠殺吧！」，6小時後，大S再度解釋：「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…。但狠話是保留的奧！」。

關於大S在IG限動上的文字，經紀人回應，「大S想表達的是，現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」至於大S目前和汪小菲的婚姻狀態，經紀人說：「關於婚姻的部份不再做任何回應，家裡的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」而經紀人代為回應後，才知道大S要講的是疫苗，但並未解釋原話中的「蔡」是指誰。

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