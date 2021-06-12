台中一名女子全裸逛大街，路人全看傻。（圖／翻攝自line群組）

更新內容09:08) 網路與各大群組昨（11日）瘋傳多張羞羞畫面，許多民眾目擊一名女子，全身一絲不掛，自然的走在路上逛大街，有人看傻眼，拿起手機錄影，還有汽車駕駛見狀兩眼死盯不放，由於正逢疫情三級警戒、路上行人稀少，該女子全裸出現戶外的舉止，格外引人注意，但沒人知道她的身份與動機。

從網友上傳的影片看出，這名全裸昨（11日）上午11時許出現在大街上，地點看似在台中中華路與成功路口，當時她左手提一個黑色包，自然的走在馬路上，完全不在乎路人的異樣眼光，民眾看到這一幕都傻眼，汽車駕駛看到兩眼盯著不放。

另有人拍到這名女子停在一家飲料攤買木瓜牛奶，買完後拿著飲料邊走邊喝，完全不在乎路人的異樣眼光。該女子全裸逛大街畫面在各大群組與網路瘋傳，但沒人知道她的身份與一絲不掛現身在戶外的動機為何。

中市警局二分局指出，依據拍攝的影片，此裸女現身地是一分局轄區，一分局獲報之後，已在繼中派出所轄區找到她，她當時正在大誠街附近徘徊閒晃，員警趕緊拿衣物與口罩給她遮蔽身軀，通知家屬帶至醫院就醫。

警方調查，這名廖姓女子現年47歲，家屬表示她有情緒上的困擾與障礙，但全裸逛街是第一次，一分局則說，將洽詢台中市衛生局研商後續處理。