一名8旬的楊姓男子9日下午被發現陳屍於北市萬華區西昌街的租屋處中，警方憂心恐是染疫，聯繫衛生局到場行政相驗卻遭拒絕，衛生局還建議直接進行司法相驗。警方迫於無奈只好硬著頭皮上，請法醫採檢後送驗，結果證實其為新冠確診者。

死後確診案例近日頻傳，從北投一家四口有3人陳屍家內、自媒體記者家中輕生、壹電視攝影猝死廁所以及下八仙渡船頭的水流屍等，均為死後採檢確診新冠肺炎。

然而死後確診雖頻傳，不乏發生衛生局判定死者非匡列對象，拒絕到場做行政相驗，將責任全數甩鍋給檢警，讓檢警與法醫冒著染疫風險採驗死者，倘若檢測結果為陰性是幸運，以台北市來說，近期的猝死案13件中卻有高達8件確診為新冠肺炎，引起第一線檢警怨聲載道。

據了解，楊姓老翁會被發現的原因為房東察覺他已多日未出門，前往一看才發現老翁躺在床上已出現屍斑，萬華分局到場處理後，判定無外力入侵的嫌疑，推測恐已死亡3天以上。

在當時，警方立刻使用系統查出老翁並非衛生局所匡列的對象，也非居家隔離者，而為求謹慎，仍致電要求衛生局到場進行共同相驗，希望能確定非確診者後，再進行司法相驗，未料，衛生局拒絕，要警方直接進入司法相驗程序。

檢警無可奈何，在不曉得老翁是否為染疫者的前提下，仍是冒險進行司法相驗，同時自遺體上採集檢體送驗，結果出爐，老翁為新冠肺炎確診者，死因則為病情惡化，據了解，消息傳開後，萬華分局目前也立刻安排接觸員警進行快篩。

實際上，早在本月7日時，台北市副市長黃珊珊曾就此問題作出回應，表示最近死後確診案例很多，她已修正警方去年訂定的相驗流程，並表示以後北市只要接到疑似確診死亡通報，衛生局與警察局都該到場，確定是否病死，再做分流，不能推卸。