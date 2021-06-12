我國新冠肺炎疫情升溫，全台進入第三級疫情警戒，原民會配合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及緩解疫期對原住民族產業衝擊及對族人生計的影響，針對原住民族綜合發展基金貸款戶、原住民族企業貸款信用保證核保戶、申貸儲蓄互助社專案貸款原住民社員，推出延長辦理利息全免及補貼期間至明年6月30日止，希望減輕族人負擔，協助族人度過難關。

原民會指出，原住民族綜合發展基金貸款戶，延長「利息全免」期間至111年6月30日止，貸款戶無須提出申請；原住民族企業貸款信用保證核保戶，則延長「利息全額補貼」期間至111年6月30日止，貸款戶無須提出申請；申貸儲蓄互助社專案貸款則補貼原住民個人申貸利息最高3.75％。

原民會表示，鑒於疫情發展形勢仍然險峻，本次紓困方案，針對基金貸款戶、企業信保核保戶以及儲互社專案貸款戶，延長辦理利息全免及補貼期間至111年6月30日止，若基金貸款戶與企業信保核保戶仍有本金寬緩及貸款年限延長等需求，則依相關貸款要點規定辦理即可，預計共有1萬3500名族人受益。