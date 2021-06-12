日本網球女將大坂直美因為抵制記者會而與法網鬧翻，挨罰15000美元，還遭到法國網協冷嘲熱諷，暗示「別人都可以為什麼你不行」。法國網協主席莫瑞頓(Gilles Moretton)說：「我們不是要針對她，我們只是表明規定就是規定，我認為法網此事處理得非常洽當。」法網的處理方式就是罰款，莫瑞頓主張要一直罰，罰到她乖乖出席記者會為止。

莫瑞頓說：「規則就是必須公平、一視同仁。她引起一個很重要的問題，如果我們改變規定，大概就沒什麼人要參加記者會了。這樣選手只會說自己想說的，只回應自己喜歡的問題，我感覺這會是個大麻煩。」

如果大滿貫賽事修改記者會規定，起碼少掉一半的選手出席。首先是輸球的人通常心情不佳，根本就懶得去。再來是贏球的人可能很累了，想提早回去休息，或是選擇只回應特定記者的特定問題。

莫瑞頓認為這會對推廣比賽造成重大打擊。「我們當然會提供支援給選手，同時我們也必須保留媒體自由發問的權利，有些肯定是選手不喜歡聽但球迷有興趣的話題，畢竟球迷才是運動員的衣食父母。」

英媒BBC質疑男網選手費德勒(Roger Federer)享有特權，他沒有真的受傷就退出賽事，也沒有被追回獎金。費德勒生涯從未在比賽進行中傷退，他一旦感覺狀況不佳就乾脆不出場了，在漫長的職業生涯他退出過5次。澳洲小報《每日電訊》批評問題明顯是出在法網的雙重標準。