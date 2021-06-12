東森美女主播吳宇舒，台風穩健加上氣質清新，累積一票死忠粉絲，常在社群媒體上跟粉絲互動的她，透露因為台灣新冠肺炎疫情爆發，全台主播都得戴口罩播報新聞，因此讓她播到一度「吸不到氧氣」，引起網友熱議。

吳宇舒透露NCC規定主播戴口罩後，上主播台播報就偷懶只化眼妝，更自嘲：「加濾鏡好像看不出來」，但因為戴口罩播報比一般講話還費力，尤其晚間新聞不僅播報量大，還要戴著播兩個半小時，讓她坦言：「這兩天都播到好像吸不到氧的感覺」，即便試了口罩架，但播報久了還是悶，因此向廣大臉友跪求解決方法。

對此，網友紛紛留言建議：「醫療口罩還是有分材質，有些戴起來明顯舒服多，可能要特別挑一下」、「鼻子壓住的那一邊，用海棉貼雙面膠固定 壓迫感就不會太重，空氣也較流通」、「播報台前加裝透明隔離玻璃跟殺菌設備」、「只能用意志力告訴自己，現階段脫下口罩很危險」，但也有人難以置信她只畫了一半妝容就上陣，她則是霸氣回應：「又看不到，哪有差」。

除了戴口罩播報是目前得克服的困難，吳宇舒也曾透露每次複雜的大新聞爆發時，都讓她頗為燒腦，因為得在極短時間內，把大量資訊搞懂記熟，還要同時記走位和圖的順序，忍不住自嘲：「要是以前考試有這麼厲害就好了」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922