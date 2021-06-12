衛福部次長石崇良。(圖／指揮中心提供)

關於本土疫情爆發，國民黨立委羅明才昨(11日)在立法院問衛福部，「究竟破口是出在哪裡？」衛福部次長石崇良回應，「就是萬華這個地方」，引發熱議。民眾黨發言人楊寶楨昨晚在臉書表示，回推病毒的傳播鏈，簡單的邏輯，人民都看得明白，「衛福部還敢執意甩鍋？難不成像網友說的，萬華開蟲洞，病毒直接空降？」

楊寶楨指出，現在是忘記了，還是害怕想起來？萬華和諾富特群聚案都是相同的英國變異株，回推病毒的傳播鏈，簡單的邏輯，人民都看得明白，衛福部還敢執意甩鍋？難不成像網友說的，萬華開蟲洞，病毒直接空降？

楊寶楨說，關鍵的3+11政策竟然沒有會議紀錄，陳時中部長只會跳針說他負責，疫情肆虐已導致近400人死亡，蔡政府又要怎麼負責？「想要卸責亂踢皮球，也不該踢到萬華來」。她直言，拒絕污名化，衛福部必須鄭重向萬華人道歉。

對此，醫師蘇偉碩也留言表示，「專家諮詢小組召集人張上淳曾表示華航和萬華是同一條傳播鏈」，另有網友表示，「睜眼說瞎話，等等病例就K過去」、「我都很懷疑他是不是來反串的，鬧鐘應該會被他氣死吧XD」、「就是因為沒3+11會議紀錄才轉移焦點到萬華」。