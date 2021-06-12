為了阻擋端午節返鄉人潮，交通部祭出「史上最嚴」匝道儀控，嚴格管制車流進入國道主線；也確實發揮效果，昨晚大批車潮堵在地方交流道，高速公路全線反而空蕩蕩。今早儀控管制持續，台65線銜接國3土城交流道的高架橋上，擠得水洩不通，用路人動彈不得，氣得破口大罵「我們是上班不是返鄉好嗎？政府管制過頭了吧！」

民眾在臉書社團分享俯瞰照片，「高架橋成了停車場」，台65線自昨晚起就因匝道儀控，車流嚴重回堵，今早許多物流、貨車、自小客都被困在橋上。據用路人反映，匝道紅燈長達35秒，綠燈僅10秒，每次放行差不多只能通過6、7輛車，造成壅塞。

「3天連假不是每個人都要返鄉過節好嗎？有人還是要上班啊」、「去看看高速公路1968app，完全沒車，時速都破100公里」，民眾怒罵政府管制過頭，也不想想通勤族雖多短程，但利用國道的人仍不少，怎麼會害大家都困在交流道前面。