網紅、JKF女郎青青擁有E級上圍好身材及甜美臉蛋，去年卻捲入仙人跳疑雲，她帶YouTuber「放火」回家遭男友發現後逼迫放火簽本票，後來法院證實青青清白，也讓她鬆了口氣。近日青青在IG限時動態自曝人在美國，原來是應公司老闆之邀到當地拍廣告，順道打疫苗，也讓她成為當地「得來速型」打疫苗的體驗者之一。

青青昨在IG分享人到了美國，先寫下老闆真的很厲害，「全世界多處都有置產，直接派司機來機場接封，直接飛奔打疫苗」，後來青青到了當地一處可打疫苗的停車場，再說：「下飛機直奔輝瑞~！老闆秘書幫偶（我）預約來打免費輝瑞，有這麼順利的行程，真的感恩老闆」。

青青分享到美國打疫苗。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青坦言，自己原本很怕痛，也很怕打疫苗，「打完竟然沒有哭！完全不會痛欸，網路上說的超可怕，結果打了根本沒感覺」，後來她再感謝飯店集團邀請，「謝謝你們邀請我免費入住，我會把酒店拍得美美的」，並嗆小人，「像我這種在哪都可以真誠的人，哪需要限定在哪賺錢，美國、澳洲、台灣都挺好的呀」。

青青分享美國行照片。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青去年9月爆出找有百萬粉絲的網紅放火回家，遭男友發現逼迫放火簽本票並錄影，放火之後憤而提告，全案才曝光，青青後來曬出證人傳票，表示是以證人名易被傳喚，放火沒告她，「放火本人也知道不是我做的，根本沒告我，法院也給我不在場證明與無罪證明」，如果有跟她涉案有關的證據，歡迎告她，她一定會出庭，強調清者自清。

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