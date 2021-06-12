台電的台中火力發電廠（簡稱中火）10日發生運煤輸送帶起火事故，台中市勞動檢查處獲報立即到場檢查，發現發電廠未採取接地防護措施，且未採取使用包括除電劑、加濕，及除電措施或除靜電裝置等相關防護措施。為此，勞檢處12日宣布，已依職業安全法開罰30萬元，並勒令該輸送設施停工。

勞工局長張大春表示，靜電很容易產生，事業單位從事作業，有因靜電引起爆炸或火災之虞者，應依據職業安全衛生設施規則第175條規定，採取接地、使用除電劑、加濕、使用不致成為發火源之虞的除電裝置，或其他去除靜電的裝置等相關防護措施。

中火平常應加強機台設備的緊急防護安全設計，且安全控制系統、警報系統、安全連鎖裝置及緊急排放系統等自主檢查。

勞工局呼籲，事業單位平時應加強機台設備自主檢查管理，建構緊急應變措施，落實人員緊急應變處理及疏散等演練，才能於發生問題短時間內，進行危害控制，確保工廠運作安全，避免造成人員傷亡或財務損失，並應加強職業安全衛生管理，藉此提升工作場所的安全性，以守護勞工安全。