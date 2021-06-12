Raptors star Pascal Siakam underwent surgery to repair a torn labrum in his left shoulder and expected recovery and rehabilitation time for this procedure is five months. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日爆料，暴龍當家球星席亞卡已經順利完成左肩關節唇手術，預估至少需要5個月復原時間，由於聯盟預計下季在10月20日開打，席亞卡很有可能無法出席下季第1個月的例行賽，甚至更久！

席亞卡在5月9日出戰灰熊時不慎傷到左肩，隨後宣告本季提前報銷，反正暴龍早已沒有什麼機會闖進季後賽，最後本季例行賽只拿27勝45敗，排在東區第12，也讓席亞卡可以安心養傷，如今順利完成肩膀手術，更可期待下季健康復出。

本季場均21.4分、7.2籃板及4.5助攻的席亞卡，表現比起上季稍微退步，畢竟暴龍本季很早就宣告擺爛，不僅是席亞卡，羅瑞、范維利特、阿奴諾比、布契等主力也都輪流受傷，堪稱是出現相當多災難的一季，接著只能希望下季改運。

儘管查拉尼亞預估席亞卡至少必須休兵5個月，不過根據暴龍隨隊記者拉歐報導，他或許能在今年7月就可恢復場上活動，但想要進行對抗訓練，恐怕要等到新球季訓練營開始，且得到醫療團隊允許才可進行，代表他的復出日期充滿變數。