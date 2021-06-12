11日有外電報導，全球速食連鎖龍頭麥當勞資訊系統遭駭客入侵，包括台灣、韓國與美國市場的部分資料遭竊，其中包括台灣消費者和員工的個資，對此台灣麥當在昨（11)日晚間約10點回應指出，目前已知歡樂送訂餐資料中含有個人資料包括EMAIL、聯絡電話及送餐地址，但不含任何財務資料 如銀行帳號、信用卡卡號及密碼等。

台灣麥當勞證實，公司已接獲麥當勞總部通知，知悉有未經授權之第三方侵入麥當勞全球網路系統竊取資料，包含麥當勞歡樂送的台灣與南韓部份資料及台灣少數人事及部分管理資料。針對此一資安事件，台灣麥當勞除立即與麥當勞總部共同進行資安檢查，提高網站的資安防禦，包括身份認證管理、終端設備防禦以及資安監控外，並就此起網路犯罪事件已通報相關司法及行政機關。台灣麥當勞對受到此事件影響者，表達最誠摰的歉意。

台灣麥當勞強調，麥當勞一向重視顧客服務與個人資料保護，從未以任何方式蒐集顧客的銀行帳號、信用卡卡號及密碼；由於遭竊取的檔案不含顧客財務資訊，評估一旦外洩的主要風險，恐為收到垃圾郵件、不明簡訊或成為詐騙對象。

為求慎重，台灣麥當勞已將聲明公告，並將陸續以適當方式通知受影響之人。若接獲自稱台灣麥當勞客服人員或任何不明第三人，來電詢問個人財務資訊，務請提高警覺避免受騙。消費者如有任何疑問，可利用台灣麥當勞客服信箱提供協助。