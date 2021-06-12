新北市1名綽號Jacky的洪姓男子（28歲）組假交友騙投資集團「紅心J」，偷美女照片後在Tinder、探探等知名交友網站上找尋獵物，進而以買珠寶、投資期貨等各種名義詐騙「男朋友們」。警方逮捕洪男等13人，搜出帳冊、點鈔機、以及賓士車等證物，初步調查詐騙金額逾億元，受害人至少上千人，其中一半以上都是已婚男，而人夫們就算被騙，卻因擔憂引發「家庭革命」，竟堅持不肯報案。

警方表示，去年接獲情資後成立專案小組，以「紅心J」為行動代號，跟監蒐證多時，於4月21日見時機成熟，兵分多路，前往新北市多處機房進行拘提搜索，逮捕洪男等13人到案，查扣詐欺用電腦(含主機、螢幕、鍵盤、滑鼠)25臺、筆電1臺、工作手機38支、隨身碟10個、WIFI分享器3臺、人頭卡6張、人頭帳戶(金融卡及存簿)3本、監視器鏡頭3組、機房帳冊1本、開山刀1支、點鈔機1臺、保險箱1個、自小客車(賓士)2輛等證物。訊後，全案依違反《詐欺》及《組織犯罪防治法》送辦。

據了解，洪男綽號Jacky，是新北市地方角頭，之前曾從事剝皮酒店詐騙工作，以可憐酒女遭遇騙火山孝子們幫忙拿錢贖身，去年他帶領小弟組詐騙集團，以自己名字的縮寫，加上專做感情詐騙，將詐騙集團取名「紅心J」。集團以下載網路上面貌姣好女子照片，再假冒對方上知名交友網站包括Tinder、探探、派愛族等，專騙男性，用感情為誘餌騙投資博弈、期貨等。

：警方偵破交友投資詐騙集團，逮捕洪男等13人，據了解被害人多達上千人，其中一半都是人夫。（圖／刑事局提供）

警方調查，上千名受害男性中竟有一半是已婚身分，這群「人夫們」被騙金額一律5萬元起跳，他們不敢也不願報警，就是擔心「家庭革命」。其中1名受害人小朱（化名），是2個孩子的父親，假裝單身和集團成員打得火熱，砸了近10萬元，才如願相約見面、一親芳澤，事後警察找上門，他驚覺受騙，「當花錢消災，這絕不能讓我老婆知道」，堅持不願提告。

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