新北市「紅心J」詐騙集團設下愛情陷阱騙投資，一年內詐騙上千男性，得手逾億元。警方查出集團租下新北市頂溪捷運站附近商辦，招收10多名成員，其中2名專責約會的白女（24歲）、吳女（26歲），1天最多得見15位「男朋友」，由於時間安排太過緊湊，不僅2女抱怨連連，還曾出現上下場男主角面對面的尷尬情況。

警方指出，「紅心J」集團在網路上搜尋擷取美女照後，在知名交友網站Tinder、探探、派愛族上找尋獵物，進而以「買手鍊當生日禮物」等說法為餌，先從1、2千元試對方口袋深淺，再以投資進行詐騙。只要該名被害人贈送的「小禮物」累積至5千元以上，集團成員為了取信對方，就會進一步答應見面「約會」，由2位專職「約會槍手」白女和吳女接手。

據了解，白女和吳女都以頂溪捷運站周邊麥當勞、星巴克等，作為主要約會據點，約會時數則以對方「貢獻」金額多寡決定，一般半小時起跳，偶爾遇上「大咖」，也會與對方相偕到淡水等地遊玩。

為了試探對方的口袋有多深，集團成員一開始多以「過生日」要求送手鍊等禮物，男方為了展現風度，通常大方買單。（圖／翻攝照片）

「約會槍手」1天多則15個約會，行程大爆滿，還曾出現下一場的男友提早到約會地點，看著「女朋友」正在跟別人手牽手的尷尬場面，2女被抓包也不慌不忙，嬌嗔「那是我表哥」等，來呼攏過關。

警方調查，2女年紀輕，外貌清新、小隻馬身材，頗受異性歡迎，「約會」業績相當好，每人月薪10萬元起跳，加上獎金最多1個月進帳80多萬元。

誇張的是，2人都有交往中的男朋友，對方也都知道女友是詐騙集團的「伴遊」，為了安撫正牌男友，也會報備約會細節，「今天的宅男好噁，竟想牽我的手，我馬上先挽住他的手臂」等語，不過由於薪水頗豐，男友也都選擇睜一隻眼閉一隻眼。

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