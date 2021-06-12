從早期剝皮酒店演化而來的「紅心J」交友詐騙集團，一年詐騙金額逾億元。經調查，該集團以行銷公司名義在104上公開徵才，包括成員的分工、教育訓練都有一套規範，「紅心J」獎懲十分嚴明，若成員遲到太多次會被「公司」直接開除，組織分工精細、紀律化管理讓警方十分訝異。

警方調查，「紅心J」集團分工仔細，三個部門包括一線、二線機手以及「約會槍手」。集團以企業化經營管理，不僅在104求職網上以行銷公司名義徵才，要求具備「擅長文字表達以及溝通」之專才，實則是要錄取車手，以手機傳簡訊聯絡被害人。集團對成員嚴格管理，如多次遲到、早退，就會遭到開除免職。

為了讓新成員快速融入集團運作，除了有教戰手冊外，考量到「機手」多是男性，集團預先準備「女生語音包」；裡頭包含「寶貝，早安」、「我想你」等情侶用語，機手從上百條語音訊息中選出適用，在聊天中以文字和語音穿插，來取信被害人「真有其人」。

為了有效管理，詐團嚴格執行獎懲，譬如成員多次遲到、工作績效不好都被開鍘免職，並貼公告當其他人的借鏡。（圖／翻攝畫面）

據了解，每名成員手上擁有上百人名單，為了不搞混對象，還會製作excel表格，將該名男性特點記錄下來，包括認識聊天的時間、對方背景等。1名被害人大明（35歲，化名）就被「點名作記號」，他是名工程師，5年前曾被詐騙集團騙了8萬元，因此防備心很重，不過，最後仍被「紅心J」成員騙了35萬多元。

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