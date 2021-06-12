苗栗打疫苗預約急喊卡，議員實測表單全掛，網友見縣長公告全傻眼，直呼邏輯已死。（圖／翻攝自苗栗縣議員曾玟學臉書）

苗栗縣近日因科技大廠群聚事件，導致疫情嚴峻，縣府於11日晚間公告75歲以上長者打疫苗的預約方式「18鄉鎮市各開1個Google表單」，隨即就被苗栗縣議員曾玟學吐槽，而他今早實測也不出所料「表單直接掛掉！」而苗栗縣長徐耀昌今也緊急發文喊暫緩預約，因為指揮中心昨緊急通告6/15才開始接種，但許多網友看傻怒批，預約打疫苗本就該提前作業，跟6/15開打有啥關係？只能說邏輯已死。

曾玟學今早在臉書發文表示，早上8點試著打開預約接種疫苗的表單，結果根本點都點不開，不是沒有開放表單，就是表單無法存取。讓他忍不住大嘆，「真的不懂縣政府到底在搞什麼，這種預約方式完全徒增人民困擾，這樣要怎麼在明天開始施打？」

曾玟學指出，結果就看到衛生所網站告知，所以疫苗接種要等到6/15才能開始，所以臨時取消、暫緩民眾報名。讓他超級傻眼，因為昨天看到其他縣市都宣布15號才開打疫苗的訊息，內心就覺得奇怪，苗栗為何比較特別，頭份、竹南在6/13就開打，果不其然現在突然喊卡，只希望縣長可以給大家一個合理的解釋。

而苗栗縣長徐耀昌1小時前也在臉書發文公告，原訂今（12日）上午8點開放民眾預約新冠肺炎疫苗接種，將要暫緩，因為昨天晚上指揮中心緊急通告，所有接種需在6/15開始接種，造成大家不便，敬請見諒。

不過居住在苗栗的網友們並不買單，紛紛湧入縣長臉書留言痛罵，「最好是扯到指揮中心啦，全國各縣市都出槌？」、「疾管家昨天晚上10點就說了，而且是說15日為原則，並沒有強制規範地方政府作法，自己要變更又不即時通知縣民，還想甩鍋給中央」、「這是預約打疫苗，本來就要提前作業，跟6/15開打什麼關係？」、「指揮中心通知和暫緩報名有什麼關係？真的絕了，邏輯已死」。

許多假日早起搶預約的民眾則留言挖苦說，還好縣長現在公告了，所以只讓我們狂刷表單30分鐘而已，還以為要刷一整天呢！感謝縣府的德政。也有早起的人覺得自己被縣府惡整了，明明昨晚就接到通告了，為何今早8時20分才對民眾宣布暫緩預約？