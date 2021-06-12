新北警方今天查獲洗車場內有人聚賭，其中竟有媽媽帶8歲女兒到場「陪賭」，讓警方直搖頭。警方除將賭場工作人員及賭客等17人依法送辦，並以違反防疫規定函送市府裁罰。

新北市新莊警分局接獲線報，某家位在新北大道七段的洗車場2樓藏有「推筒子」賭場，已經營業超過一週，白天洗車場打烊後，夜間賭客則由一旁的小門進出，打電話通報後就有人下樓開門。

警方經連日埋伏，今天凌晨見時機成熟，荷槍衝進2樓賭場內，發現不到5坪大的狹窄空間，竟擠滿17名男女賭客，排不上賭桌的還先在休息區看電視暖身，且有人未戴口罩。

當警方進入時，有賭客將賭金藏在一旁雜物堆內，仍被眼尖員警找出；員警喝令所有人蹲下，清點後一共查扣賭資新台幣37萬2000元及抽頭金9700元，另外也查扣麻將賭具及監控用的監視器主機與鏡頭。

警方清查身時，赫然發現房內還有一名8歲女童，由於母親好賭，女童在家無人照顧，才會陪同媽媽到賭場，讓員警直搖頭嘆氣。17人及女童隨後被全數帶回分局，3名工作人員依賭博罪移送法辦，其餘14人依社會秩序維護法裁罰各9000元。

另因違反武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）3級警戒停止室內5人以下、室外10人以上聚會規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，函請衛生局依違反傳染病防治法從重裁罰。（編輯：謝雅竹）1100612