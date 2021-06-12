交通部高速公路總局路況表顯示，土城交流道呈現紅燈壅塞狀況，即時車速在每小時40公里以下，不過國道3號卻是綠燈，時速皆在每小時95公里以上。（蔡雯如翻攝）

端午連假到來，交通部為避免民眾返鄉，祭出嚴格匝道儀控管制，未料昨日各交流道皆塞爆。今早有民眾更目睹新北台65線土城交流道南下塞車場景，放上網後不少民眾也痛批，物流、大貨車司機都卡在車陣內，影響許多上班族群。

交通部長王國材宣布，昨晚間9時起啟動嚴格匝道儀控，以及高乘載管制，匝道延長儀控紅燈秒數，並同時滾動提高匝儀管制強度；匝道管制比照年節期間，交通燈號一個周期48秒，紅燈秒數加倍，紅燈35秒、綠燈10秒。

有民眾在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文，指台65線土城交流道南下位置車流大排長龍，車龍綿延1公里以上；在交通部高速公路總局路況表也顯示，土城交流道呈現紅燈壅塞狀況，即時車速在每小時40公里以下，不過銜接的中和往土城、土城往樹林的國道3號卻是綠燈，時速皆在每小時95公里以上。

不少網友也表示，這些車流有些不是要返鄉，而是工作車潮，用儀控限制南下返鄉車輛，反而害慘要上下班的人。新北市議員林金結表示，昨日就接獲許多民眾反應，要上班反而被擠在匝道出入口處，但交通部無法過濾貨車等特殊上班族群，匝道控管秒數又加倍，才導致塞車狀況，這部分將向高公局反應，盼有方式能減緩堵塞。