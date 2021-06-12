民進黨立委范雲因「3+11」造成疫情破口爭議，成外界撻伐對象。本在臉書活躍的范，從5月12日至今已停止發文滿1個月，國民黨國民黨青年部副主任詹為元特別撰寫一封信，除狀似殷切對范表示：「許久未聽聞妳的消息，妳還好嗎？」更向范喊話：「我們幾萬萬的同胞，都引頸期盼著妳的歸來。加油，好嗎？」反串性十足的內容，讓不少網友笑翻。

詹為元11日晚間在臉書發出「一封信」，內容寫道：「范雲您好！許久未聽聞妳的消息，妳還好嗎？見妳臉書至今已月餘未發文，明天就滿月了，擔心妳是否這段時間受了什麼委屈，還是想關心妳。有什麼不如意的地方，可以跟我們大家傾訴，答應我，出來打球，好嗎？（喔，對了，不要約桃園，因為那邊沒有籃框）」

詹為元表示：「我知道3+11那鄙事，傷妳甚深，雖然妳是為那鄙事好，但卻反被吞噬。妳過去是女權鬥士，是野百合學運的領導者，與文燦被稱為神鵰俠侶，羨煞不少人」；並盼范雲「不忘初心，站出來面對3+11。」

不僅如此，詹為元信中更稱：「妳不用怕，曾任2012年蔡英文競選總統醫界後援總會總幹事的陳時中先生，已經站出來扛下所有責任，他說，3+11的鄙事，他已經負責了，且正氣凜然的站在備詢台上，怒視著立委說還要他怎樣。此等日本武士道的氣勢，令人動容，喔不，是動怒。所以，范雲，妳不用擔心，因為妳不孤單。防疫大業未竟，我們仍需要妳扮演好立委的角色，戮力監督政府，在臉書上勇敢直言，我們幾萬萬的同胞，都引頸期盼著妳的歸來。加油，好嗎？」

此文一出，獲得不少網友迴響。國民黨前青年部主任蕭敬嚴即現身留言：「笑死！小心范雲發飆這樣就會『破口大罵』！」其他網友也紛紛表示：「不知所雲，找不到，會搞事」、「我真的覺得，很需要發起協尋啟事，畢竟現在疫情期間，失聯多日真的會讓人很緊張的！很危險的！快出來報平安吶！」「躲得了一時，躲不了一世」。