部分匝道在晚間八點後，明顯車流量變大，交通部也緊急呼籲民眾不要外出。(圖／交通部高公局)

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心早在端午連假之前，就不斷呼籲民眾儘量待在家、不要搭大眾運輸工具返鄉，免得群聚感染，果然民眾很配合，搭台鐵、高鐵的人大幅減少，結果卻自行開車返鄉與家人團聚，造成國道出現塞爆景象。一名從頭份開車到新竹上班的通勤哥發文抱怨，今（12日）連假第一天，車子塞在匝道動彈不得，是他通勤15年來第一次看到的跨張景象，害他整整遲到了1小時，貼文吸引許多苦主狂簽到，還有物流司機在國道開1小時只開了1公里，

這名「通勤哥」在臉書《爆怨2公社》透露，他從頭份到新竹通勤上班15年，沒想到今（12日）一早6時許上國道，就驚見大排長龍的景象，讓他連假第一天就塞在匝道，上班遲到了1小時。

其實，昨（11日）晚就有網友發現，高速公路上就有一輛接一輛的車潮，忍不住直言「這是返鄉車潮嗎？我自己感覺應該就是了，看到這個車潮就覺得實在有夠皮的，硬是要返鄉就對了」，結果「通勤哥」今一早6點多就遇匝道大量車流，害上班遲到1小時，意味政府極力宣導的「端午不搭車回鄉」政策，一夕破功，演變「大家開車回家」。

不止是「通勤哥」，有苦主也卡在車陣哀號說：「鳳山到燕巢原本25分，今天變成要開70分」、「算還好了，台北嚴重塞車」、「物流司機路過，50分鐘了，行駛不到1公里」。也有人大罵：「怎麼一堆人不怕害親友」、「絕大部分都塞在入口」、「不能坐高鐵台鐵，當然就換開車，沒毛病！其實搭乘有管制大眾運輸工具，政府可進行人群流動監控，是比較安全的，但政府只是柔性勸導要大家不要出門，當台灣鯛是塑膠的」。

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