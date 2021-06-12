國道看似順暢，實際上各都會區的匝道從一早就出現排隊車潮。（高公局提供／陳祐誠傳真）

國道看似順暢，實際上各都會區的匝道從一早就出現排隊車潮。（高公局提供／陳祐誠傳真）

國道看似順暢，實際上各都會區的匝道從一早就出現排隊車潮。（高公局提供／陳祐誠傳真）

政府呼籲民眾在家過端午節，以減少疫情散播，交通部今年祭出嚴格手段，故意要讓上國道的駕駛感到不方便，昨晚各都會區匝道回堵到半夜才紓解，而今晨6時起又開始出現回堵車潮，國5甚至出現1至2公里的排隊。高速公路局呼籲，民眾非必要別上國道，可改走地方道路，把國道留給救護與物流車輛。

高公局統計，昨日國道交通量為77百萬車公里，較去年同期112.9百萬車公里減少31.8％，昨晚仍有部分車輛湧入國道，晚間9時啟動嚴格匝道儀況管制後，都會區部分交流道回堵壅塞至半夜才紓解。

截至今日上午8時，國道交通量8.4百萬車公里，比去年端午節連假首日減少67.7％。高公局表示，感謝大部分民眾已經配合防疫政策，但仍發現有非必要移動車輛進入國道，造成交流道排隊回堵。

至於有物流業者及上班族開罵，自己不是返鄉卻也卡在路上，匝道儀控政策有檢討空間，高公局說，大貨車比例較高的交流道，管制可以稍微放寬一點，但政策仍要仰賴民眾整體的配合度。

高公局強調，本次國道各交流道均啟動嚴格匝道儀控管制，要進入國道勢必須長期等候，再次、再次呼籲，連假期間請國人務必配合防疫在家不要出門，短途旅次請走地方道路，讓國道提供緊急救護及運送民生物資車輛使用。

交通部長王國材表示，針對民生物流及大客車較多匝道，交控中心將彈性放寬綠燈秒數，緊急救護車輛可走匝道路肩。