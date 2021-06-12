高端疫苗二期解盲成功，衛福部長陳時中昨(11日)在立法院表示，高端疫苗安全性被認可，陽轉率高也被認可，製程都合格表示很穩定，預計6月底進行緊急授權審查。國民黨智庫副董事長連勝文昨晚在臉書發文指出，敦請位於台灣最高端的民進黨偉大領袖們、網軍打手等人，積極主動且儘快的注射與他們高端身分相符的本土疫苗。

連勝文11日在臉書撰文指出，「要敦請位於台灣最高端的民進黨偉大領袖們，及綠營中央及地方首長、中央及地方民代、左右侍從，黨職幹部及綠營豢養的媒體鷹犬、網軍打手，積極主動且儘快的注射與他們高端身分相符的本土疫苗，同時呼籲大眾用關愛及鼓勵的眼神，時時刻刻的盯著他們，是否有用自己的生命去實踐口中的台灣價值」。

連勝文更喊話，即使已打過第一針者，第二針也應改成與自己一樣高端，全球第一的本土疫苗，「就把低端的進口疫苗丟給我們吧！反正百姓的生命在你們眼裡，也不值錢！不幸去世了這麼多人，但在這些高端族群的眼中，也是不痛不癢」。

最後，連勝文說，「我們排在第11類甚至更後面的人，還有家庭要養，我們要活下去！所以高端的國產疫苗，給高端人士打，低端的進口疫苗，給我們打，物盡其用，台灣一定可以創造第二個防疫成功的神話」。