上海市衛健委12日通報，通過口岸聯防聯控機制，6月11日0-24時，無新增本土新冠肺炎確診病例。境外輸入性新冠肺炎確診病例報告8例。其中1例是在台灣生活，自台灣出發的大陸籍人士，於6月9日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

各病例綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例：

病例1為中國籍，在塞內加爾工作，自塞內加爾出發，經法國轉機，於2021年5月31日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。

病例2為中國籍，在美國旅行，自美國出發，於2021年6月7日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。

病例3為中國籍，在泰國工作，自泰國出發，於2021年6月8日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。

病例4為中國籍，在吉布地工作，自吉布地出發，經埃塞俄比亞轉機，於2021年6月8日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。

病例5為中國籍，在台灣生活，自台灣出發，於2021年6月9日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。

病例6為中國籍，在美國工作，自美國出發，於2021年6月9日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。

病例7為中國籍，在以色列工作，自以色列出發，於2021年6月9日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。

病例8為中國籍，在英國留學，自英國出發，經荷蘭轉機，於2021年6月9日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。

8例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追蹤同航班密切接觸者176人，均已落實集中隔離觀察。