台電台中火力發電廠運煤輸送帶在10日發生火災，大量濃濃煙竄升天際，台中市環保局在當天以影響空品，依開罰500萬元，經中市勞動檢查處檢查發現發電廠並未採取接地及使用除電劑、加濕等防止成為發火源的除電措施或裝置，台中市勞保局今天再依違反《職業安全法》開罰30萬元，並勒令輸送設施停工。

中運煤輸送帶火10日發生火災，台中市政府環境保護局獲報前往了解，並指派空品監測車監測，因火勢影響下風處空品，空品監測PM2.5達90微克／立方公尺，有明顯粒狀污染物及異味散布，已依違反《空污法》規定，處最高500萬元罰鍰。

此外，台中市府勞工局長張大春今天表示，中火日前發生長達276公尺的運煤輸送帶起火事故，台中市勞動檢查處獲報立即到場檢查，發現發電廠違反《職業安全衛生設施規則》第175條規定，未採取接地、使用除電劑、加濕、使用不致成為發火源之虞的除電裝置或其他去除靜電的裝置等相關防護措施，已依《職安法》開罰30萬元，並勒令該輸送設施停工。

張大春強調，靜電很容易產生，事業單位的生產作業若有因靜電引起爆炸或火災之虞，平常並應加強機台設備的緊急防護安全設計及安全控制系統、警報系統、安全連鎖裝置及緊急排放系統等自主檢查。