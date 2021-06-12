更新內容10:35)新冠肺炎疫情仍緊張，全國三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，仍有人無視禁令。9日晚間20時許，台中市清水分局光華派出所員警巡邏發現，沙鹿區一處私人宮廟內，發現6名年輕男女正在喝飲料聊天，當場蒐證後，依違反傳染病防治法，室內禁止5人以上聚會，將函請衛生局裁罰，依違反傳染病防治法，每人可罰6萬至30萬元。

光華派出所副所長程士坤、員警張家豪9日晚間執行巡邏時，行經沙鹿區一處私人宮廟前，見多部機車停放門前，疑似群聚。

程、張上前查看，宮廟內有6名群聚喝飲料聊天，雖然警方發現6人均戴上口罩，但聚集人數達6人，明顯違反全國三級警戒嚴禁室內5人以上聚會規定，警方當場蒐證後對現場等人，依規定函報衛生局裁罰。

清水分局長張啓祥表示，疫情嚴峻，請民眾務必全力配合政府各項防疫政策，外出全程戴口罩、遵守實聯制及室內5人以上、室外10人以上的聚會等禁令規定，切勿違規，做好個人疫工作，共同防堵疫情。