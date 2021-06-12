Simmons served up a dime to Embiid 👀



(via @NBATV)



pic.twitter.com/KpiLn74LnG — Bleacher Report (@BleacherReport) June 12, 2021

連兩場東區準決賽都遭七六人狂虐，老鷹看來情況不妙了！前役才輸七六人16分的老鷹，12日回到自家主場進行東區準決賽G3，卻仍守不住七六人明星中鋒恩比德，最後以111比127不敵七六人，也讓七六人除了取得2勝1敗領先，更重新搶回主場優勢。

儘管七六人一開賽就遭逢傷兵危機，丹尼格林才打3分多鐘，就因右小腿拉傷退場，幸好七六人換成替補射手寇克馬茲挺身而出，半場就拿11分，跟恩比德、托必亞斯哈里斯攜手帶領七六人打完上半場，取得61比56小幅領先地主老鷹。

來到第3節，老鷹防守突然崩盤，竟被七六人打出19比6，雙方差距轉眼擴大到18分，打到末節，七六人更把領先擴大到21分，可是七六人總教練瑞弗斯仍然小心翼翼，始終把先發主力留在場上，直到最後50秒，雙方才換下主力休息。

帶著膝蓋半月板撕裂傷勢上陣的恩比德，仍在場上威風八面，貢獻27分、9籃板與8助攻的接近大三元數據，且連3場罰球至少15次，托必亞斯哈里斯也有22分，班西蒙斯18分；老鷹以崔楊28分最高，柯林斯23分，波達諾維奇19分。