連結國道三號與國道五號的南港系統交流道，因實施嚴格匝道儀控管制，排隊停等的車輛拉 得相當長。（坪林交控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

配合中央流行疫情指揮中心指示，此次端午連假，坪林交控中心嚴格緊縮匝道管制，讓車輛難以順利開上國道，此一措施也發揮效果，嚇跑了相當多的用路人，國道五號（雪山隧道）一路亮綠燈，路上的車輛極為稀疏，但坪林交控中心仍特別提醒民眾，不要看到國道路況一路「亮綠燈」就想要開車出門，因為想要開上國五，真的需要等很久、也很不容易。

疫情嚴峻又遇上端午連假，中央流行疫情指揮中心擔心民眾因返鄉或出遊，造成疫情進一步擴散惡化，刻意祭出「不便民」的嚴格手段，迫使民眾待在家中不要外出。

過去每逢假日特別是連續假日，總是湧入龐大車潮的國道五號及雪山隧道，此次端午連假第一天，因為實施嚴格的匝道儀控管制，匝道的紅燈秒數最長延長至35秒，讓想要開上國道的車輛只能苦苦排隊等候，即使國五一路都是「綠燈」，但是南港系統國三轉國五路段，停等的車流仍長達1至1.5公里，有民眾原本打算走國五南下宜蘭，看到等停的車流幾乎動都不動，只得另做打算。

坪林交控中心表示，因應防疫政策，國道採嚴格匝道儀控管制，並以提供緊急救災救護及民生物資車輛為主，對於非必要使用國道的民眾，在高強度匝道儀控下，一定會造成車輛排隊停等情形。

不過民眾的配合度也確實相當高，蘇花改雖然沒有實施管制措施，但是今天的車流量依舊是少得有點誇張，每小時的平均車流量大約只有100輛，比平常日的300輛還要少，似乎也證明社會大眾還是相當自律，能夠齊心防疫。