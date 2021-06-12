國民黨立委羅明才昨(11日)在立法院質詢這波疫情「究竟破口是出在哪裡？」衛福部次長石崇良回應「主要在萬華散播開來」，此回答引爆許多民眾怒氣。前民進黨立委林濁水也表示，居然把「3+11」和諾福特一併甩鍋給老百姓！鳴釜而攻之！

羅明才11日質詢時詢問衛福部次長石崇良，「究竟破口是在哪裡？」、「為何今年有破口？你查出了沒？究竟破口出在哪裡？」石崇良回應，「我想破口大家都已經很清楚」；羅接著追問「誰清楚？你告訴我」，石回應，「現在最主要這一波疫情，主要在萬華這個地區散播開來」。

羅明才繼續質疑，「你說萬華，那萬華的前一手是哪裡？」石崇良說，「就是萬華這個地方，這一波的疫情主要就是萬華這個地方」；羅不滿意，再追問，「那在這個地方是誰帶進來的？萬華在去年也沒有疫情啊，半年前也沒有疫情啊，第一個時間點是由什麼地方破口帶進來的，在這裡你還要保護誰嗎？」

石崇良回答說，「再往前，當然到目前為止還沒有辦法很清楚的掌握啦，不過這一波疫情很清楚的，就是在萬華。」

石崇良此番回答引爆民情激憤，不但引起網友不滿，在PTT八卦版批評綠營居然想卸責，家住萬華的《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目中氣炸了，認為萬華人遭到背叛。

前民進立委林濁水今（12）日也在臉書表達不滿，「居然把3+11和諾福特一併甩鍋給老百姓！鳴釜而攻之！」