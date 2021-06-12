新華社12日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪11日晚應約與美國國務卿布林肯通電話時，就涉疆、涉港等問題表明中方嚴正立場。

楊潔篪指出，最近種種跡象表明，一些反華勢力企圖掀起一股又一股惡浪，借涉疆、涉港問題對中國抹黑，他們不可能得逞。涉疆、涉港問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。我們敦促美方尊重中方主權和領土完整，不得以任何藉口干涉中國內政，不得以任何方式損害中方核心利益。

楊潔篪強調，涉疆問題不是什麼人權、宗教問題。針對新疆暴恐事件一度呈上升趨勢，中國政府堅決採取措施，維護公眾安全，這理所應當。美方拋出關於新疆的種種謊言，企圖破壞新疆安定團結局面，完全是顛倒黑白、極其荒謬，中方堅決反對。

楊潔篪強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。完善香港特別行政區選舉制度，旨在維護中國憲法和香港基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，確保以愛國者為主體的「港人治港」。對管治者的愛國立場和政治資格作出嚴格要求，是世界通例。鼓吹「港獨」的人沒有資格參與香港治理，並且必須受到香港國安法的懲治。