全國新冠肺炎三級警戒，建議民眾遵守防疫規定盡量足不出戶。竹山鎮公所有鑑於日前北市一家人避不出戶造成3人死亡案件，特啟動社會關懷機制；針對獨居、弱勢戶、邊緣戶及特境家庭等總共有3000戶，利用里政系統由里幹事電話訪問，若發現需要援助立馬主動幫忙，讓大家都能平安度過嚴峻疫情。

竹山鎮公所指出，新冠疫情持續蔓延，除防疫規定盡量足不出戶，社區活動也被迫暫緩，鎮內送餐關懷仍未停止，目前鎮內包含社寮、中央、延正、桶頭等社區都仍持續送愛到家中。

竹山鎮長陳東睦為了解長者生活狀況，隨著送餐人員到家關懷鎮內長者，公所還準備防疫物資，包含米、罐頭、餅乾、營養品等，要讓老人家不因物資匱乏而煩惱；這周開始更針對弱勢家庭、兒少、新住民等部分對象也進行個戶關懷，希望能定期關懷，用愛讓大家度過這非常時期。

竹山鎮長陳東睦表示，目前全國三級警戒，大家生活必然受到限制，透過電訪、個別關懷，落實社會關懷減少破口也是防疫重要的一環。希望鎮民有需要幫忙也可以主動告知，讓公所能如及時雨予以關心；公所提醒鎮民：「戴口罩、勤洗手、沒事不要出門」三原則，這樣就能嚴防疫情不敲門。