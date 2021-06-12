今天是端午連假首日，為避免民眾返鄉，交通部祭出嚴格匝道儀控管制，從昨日各交流道都出現壅塞情形。林口交流道今早更是從平面道路文化一路，一路塞到國道1號，許多網友痛批，「閘道口綠燈4秒、紅燈約60秒，根本是來塞車」，影響物流、上班族群。

交通部長王國材宣布，昨晚間9時起啟動嚴格匝道儀控，以及高乘載管制，匝道延長儀控紅燈秒數，並同時滾動提高匝儀管制強度；匝道管制比照年節期間，交通燈號一個周期48秒，紅燈秒數加倍，紅燈35秒、綠燈10秒。

民眾在臉書「林口大家庭」有多篇發文討論林口國道交通問題，民眾指出，林口上國一北上誇張的匝道儀控，搞得平面大塞車有比較好嗎？「害到原本只是要下班回家的人，不是每個人都會往南部衝」、「別的匝道有6秒，林口只有4秒」，也有人表示，只要塞過1個小時，國道都是順暢的。

立法委員洪孟楷表示，昨晚就開始接到林口鄉親投訴，晚間9點從台北回到林口已經12點，其實高鐵、鐵路訂票率下降就可見民眾對防疫已經有觀念，匝道管控讓日常通勤族卡在國道、抱怨連連，交通部難辭其咎。