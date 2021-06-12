台灣新冠肺炎疫情升溫，因三級警戒眾人都待在家自主隔離，不少藝人也藉此機會玩直播衝人氣，以《那些年，我們一起追的女孩》走紅的柯震東，先前曾在直播脫口「最想娶的是蕭小姐」，引來網友熱議，昨(11日)他又開直播邀來人在大陸的王大陸，提到交女友話題，柯震東和好友虧起王大陸親女友上了10億熱搜，沒想到王大陸突然斷線退出聊天，後來他再加入澄清是網路問題。

柯震東昨晚和孫麥傑（MAI）等人直播，柯震東突然要求大飛先退出，暗示有別人想加入聊天，畫面一亮竟是最近在大陸工作的王大陸，眾人先是誇讚他很帥不需要濾鏡，再問他現在人在哪裡？王大陸則不願回答，但自爆還沒洗頭，大家之後聊到把妞話題，柯震東接話：「不像王大陸把的光明正大的」。

柯震東與王大陸等人昨晚開直播，但聊到把妹話題，王大陸秒斷線。（圖／翻攝自 IG）

聽聞此，眾人發出爆笑，王大陸也忍不住笑：「白癡喔你」，孫麥傑說：「他都已經上那個10億熱搜了，OK吧，10億的人都知道了」，柯震東則說：「王大陸現在後悔了，後悔進來這個直播」，下秒王大陸便關掉螢幕，5秒後才回來解釋是網速問題，友人又虧：「王大陸沒流汗，我都流汗了」。

王大陸先前被拍和蔡卓宜接吻。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

王大陸2015年演出《我的少女時代》走紅，近期參加戀愛綜藝節目《怦然再心動》與馬來西亞女星蔡卓宜結緣，但兩人在節目裡都互稱「哥哥、妹妹」，先前陸媒拍到兩人私下在街頭擁吻，王大陸最後更公主抱將女方抱上車，而蔡卓宜被封為大馬女神，在IG擁有123萬粉絲，有過一段3年短命婚姻，對於和王大陸的緋聞，雙方都沒正面回應。

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