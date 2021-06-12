台中大甲陳姓男子日前騎機車停在待轉區，不幸慘遭肇事翻滾的重型機車猛烈撞擊，傷勢極為嚴重，家庭經濟陷入困境。市議員吳敏濟與大甲扶輪社代表致贈慰助金給家屬，也希望社會善心人士發揮愛心，幫助陳家渡過難關。

據大甲警方表示，事發時陳先生騎機車停在經國路待轉區停等紅燈，一輛重機突然闖越經國路，撞上和平路左轉的轎車，連續翻滾的重機直接壓在陳男身上，當場陷入昏迷，緊急送醫急救。

陳男經過心臟主動脈剝離支架手術、肺部出血插胸管引流血水、脾臟破裂已切除、肝臟撕裂傷指數上千、胃及腸子部份切除並安裝了人工肛門。

突遭惡耗的陳太太難過地表示，她的先生經過漫長時間的手術後，目前仍在加護病房，意識雖然已經恢復但尚未脫離危險期，每天都需要注射止痛劑來緩解疼痛，未來下肢可能癱患，以後恐怕無法正常上班了。

吳敏濟表示，陳先生是家中經濟支柱，需撫養老母親與就讀小四及小一的子女，陳太太是診所護士，難以負擔龐大的醫療費用。吳敏濟與大甲扶輪社11日致贈一筆慰助金，並協助向區公所申請急難救助，也希望社會善心人士能發揮愛心，共同幫助陳先生一家渡過難關。

吳敏濟並呼籲用路人務必遵守交通規則，切勿違規，一旦肇事後果十分嚴重，肇事者後悔莫及，被連累的無辜受害者及其家庭都為此付出難以承受的慘重代價。