台南市政府爭取環保署核定約7.8億元改善三爺溪水質，辦理三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

環保署去年公布全台9大河川水質嚴重汙染測站，台南市三爺溪包辦3站，為甩開「汙名」，台南市政府爭取環保署核定約7.8億元改善三爺溪水質，辦理三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程，期使三爺溪上游排水汙染由嚴重汙染降至中度汙染以下，力拚重現「水清魚現」之景。

流經永康區及仁德區的二仁溪支流三爺溪是台南市區重要排水，因位處人口稠密區且周邊工廠林立，民生用水、工業排水大量排入，致水質嚴重汙染。其中，又以三爺溪流域網寮橋、五空橋及永寧橋等水質測站，水質屬中度至嚴重汙染。

水利局表示，為進一步改善三爺溪上游河段水質，市府於2019年獲中央核定約2900萬元，完成網寮橋上游大灣排水截流及虎尾寮水資源回收中心功能提升工程設計；今年獲環保署核定7.8億元，將透過截流網寮橋上游2萬4000CMD晴天汙水至虎尾寮水資中心處理，減少三爺溪汙染負荷，推估可望使三爺溪上游河段水質由嚴重汙染降至中度汙染以下，目前已完成細部設計，工程上網發包中。

水利局表示，加速汙水下水道建置也是改善三爺溪水質的關鍵，仁德及虎尾寮汙水下水道系統已分期分年陸續接管中，其中，仁德汙水下水道系統（含東區）建設計畫分4期，總經費約109億元，全期設計處理汙水量為5萬8800 CMD，預計可接管約7萬2453戶（含東區竹篙厝及成功分區），目前已接管7851戶。

另，虎尾寮汙水下水道系統建設計畫全期設計處理汙水量為1萬2000CMD，原虎尾寮重劃區已建置完成，累計接管5859戶，新增東區虎尾寮汙水分區，總經費約21億元，預計接管約1萬5158戶。