近日基督教救助協會1919食物銀行接連收到求助電話，1919食物銀行、7-ELEVEN、台積電慈善基金會、統一超商好鄰居文教基金會四方聯手， 6月1日起開放民眾申請1919防疫食物包。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

我國疫情嚴峻，近日基督教救助協會1919食物銀行接連收到求助電話，1919食物銀行、7-ELEVEN、台積電慈善基金會、統一超商好鄰居文教基金會四方聯手， 6月1日起開放民眾申請1919防疫食物包，預計第一階段先發放2000包，但隨著警戒延長到6月28日，加上求助者不斷湧進，於是自下周起又增加2000包。

據統計，1日至11日為止，1919食物銀行就審核通過1855件申請，同時寄出1570包1919防疫食物包；而據分析，1855件申請中，其中因疫情而失業者超過7成，求助者的工作背景又以臨時工最多，約佔2成；原即有就業困難，需靠社會福利機構幫助者居次，佔1成6；攤販、餐飲、店員則排名第3，佔1成4。

如台南蘇小姐離婚後，帶著兩個孩子與父母同住。父親平常打零工，收入不穩定。蘇小姐是工廠作業員，晚上還兼職服務業，但受到疫情影響，父親的零工沒有了，蘇小姐的兼職也停了，使得原本就很脆弱的經濟更加窘迫，還好有1919防疫食物包，可以稍解生活壓力。

而桃園復興鄉三光村的王小姐與先生原本以種水蜜桃維生，每年5至7月的水蜜桃收成，是他們的最主要收入。但因為三級警戒的關係，部落水蜜桃出不去，觀光客也進不來，盤商收購也變少了，過去還可以靠團購、宅配到客戶手中，但因疫情使物流塞車嚴重，根本無暇顧及部落裡的水蜜桃，所幸有食物包助其度過難關。

救助協會秘書長夏忠堅表示，救助協會期待成為捐助者與受助者連結的平台。除了提供生活困難的家庭防疫食物包，不知道三級警戒會延長到什麼時候，也不知道到底有多少弱勢民眾需要救助，但會盡力而為。希望所有宅在家中的民眾，都能群起響應，踴躍透過統一超商、APP或救助協會官網，認捐1919防疫食物包。

而如受三級警戒影響生計的民眾，可向所在地區的救助協會辦事處申請。只要經社工審核通過，1919食物銀行就會立即將食物包郵寄到府，詳見救助協會官網。