籃網球星「大鬍子」哈登自從東區準決賽G1只打43秒就告傷退，到現在幾乎等同東區準決賽還沒上過場，詭異的是籃網也沒公布過哈登詳細傷勢情況，根據《ESPN》記者溫霍斯特爆料，「籃網刻意沒有公開哈登傷情，而是讓它變成秘密！」

因為這次籃網處理哈登傷勢問題相當低調，除了只在東區準決賽G1賽後公布他右大腿拉傷退場，且沒有結構性傷害，籃網總教練納許更是絕口不提哈登何時可以歸隊，只在不斷強調哈登恢復狀況良好，無須急著讓有傷的球員太早回到場上。

畢竟哈登這次可說是傷上加傷，他在今年3月底就曾右大腿拉傷缺席兩場例行賽，隨後雖告復出，卻又傷到右大腿提前退場，這次一口氣連續18場休兵，才在例行賽尾聲復出，但在打完季後賽首輪後，東區準決賽G1再次傷到同樣部位。

籃網選擇用如此低調方式處理哈登的傷勢問題，或許只在製造煙霧彈效果，企圖營造一種哈登隨時可以傷癒復出的假象，實際上很可能他的傷勢比想像還要嚴重，只是籃網不願意太早坦承這一點，反正他們當前仍在東區準決賽取得2勝1敗領先。